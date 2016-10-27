01:39 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Мое сердце всегда принадлежит болельщикам клуба, в котором я работаю"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Манчестер Сити" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка лиги поблагодарил болельщиков за поддержку. По словам Моуринью, футболисты должны отплатить болельщикам той же монетой.

– У нас были неплохие результаты, а потом последовало крупное поражение – история этого клуба не заслуживает таких поражений, – приводит BBC слова Моуринью. – Когда я работаю в каком-то клубе, мое сердце принадлежит болельщикам этого клуба, и я очень сопереживал им.

Суть дела в том, что у меня никогда не было таких людей. Мы проиграли 0:4, а они выразили поддержку.

Сегодня стадион так поддерживал "Манчестер Юнайтед", что создается впечатление, что для болельщиков любовь к клубу превыше крупных поражений и трех неудачных сезонов. Мы должны отплатить болельщикам той же монетой.

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