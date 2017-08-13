Жозе Моуринью: "Многие клубы Англии провели качественную работу на трансферном рынке"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с нетерпением ожидает первых поединков в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. По словам специалиста, другие клубы провели качественную работу на трансферном рынке.

- Вхожу в новый сезон с оптимизмом и энтузиазмом, - цитирует The Telegraph Моуринью. - Ожидаю игр моей команды: против "Вест Хэма", а затем и против "Суонси". После этого жду начала Лиги чемпионов.

У "Манчестер Сити" прекрасный главный тренер Хосеп Гвардьола. Они потратили достаточно средств в это трансферное окно, а в его распоряжении много хороших игроков. Они отлично укомплектованы. "Тоттенхэм", который не тратил деньги, достаточно укомплектован, чтобы выиграть титул в Англии. "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси", потерявший некоторых игроков, но сумевший найти им замену, - все эти клубы тоже претендуют на то, чтобы стать чемпионами.