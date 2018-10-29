Жозе Моуринью: "Мне нравится желание Погба бить пенальти. Я не люблю трусливых "микки-маусов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил Поля Погба за его смелость при исполнении пенальти. Хавбек во вчерашнем матче с "Эвертоном" долго разбегался при 11-метровом ударе и не реализовал его. Тем не менее, он успел на добивание и открыл счет.

- Мне нравится его желание исполнять пенальти, - цитирует Mirror Моуринью. - Я не люблю "микки-маусов": слабые, трусливые, боящиеся бить пенальти. Поль принимает это, и это здорово. Если он промахивается, он промахивется. Может ли он улучшить свои пенальти? Думаю, да.

Если вратари не двигаются и ждут его решения, думаю, ему нужно учиться на этом. Но главное, что он в следующий раз снова возьмется бить.