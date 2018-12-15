Жозе Моуринью: "Мне нравится работать тренером больше, чем когда-либо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что сейчас он получает наибольшее удовольствие от тренерской работы за всю свою карьеру.

- Мне все еще нравится работать тренером. Больше, чем-когда-либо, так как это стало сложнее, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Старт сезона получился таким, как мы и предполагали. Летом я предсказывал, что этот сезон получится сложным. Второе место в таблице АПЛ в прошлом году было фантастическим достижением. Люди думали, что в следующем году мы сможем выступить еще лучше, а это – первое место. Однако команды, которые были позади нас в прошлом сезоне, значительно усилились

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "красных дьяволов" 26 очков в 16 матчах, они на 16 баллов отстают от лидирующего в чемпионате "Ливерпуля".

Подопечные Моуринью сыграют с "Ливерпулем" в воскресенье, 16 декабря. Встреча начнется в 19:00 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"