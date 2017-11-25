Жозе Моуринью: "Мхитарян отлично начал этот сезон, а потом растворился"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, почему стал реже выпускать полузащитника Генриха Мхитаряна. Португалец отметил, что футболист в последнее время стал хуже себя проявлять.

- Я не был доволен последними выступлениями Мхитаряна, - цитирует Sky Моуринью. - Речь идет не об одном или двух случаях. Я говорю о четырех или пяти. Он очень хорошо выглядел на старте сезона, а затем, шаг за шагом, начал постепенно растворяться.

Его уровень производительности - голы, результативные передачи, прессинг и остальные вещи - стал постепенно уменьшаться. Этого было достаточно, чтобы предоставить шанс другим футболистам. Все просто.