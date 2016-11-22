Жозе Моуринью: "Мхитарян не справляется с давлением"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что проблема полузащитника команды Генрих Мхитарян заключается в давлении со стороны. Ранее сообщалось о том, португалец, не предоставляющий армянскому футболисту игровой практики, готов расстаться с ним в зимнее трансферное окно.

– Мхитарян не справляется с давлением, – цитирует The Telegraph Моуринью. – Чтобы проявить себя ему необходимо освободиться от огромного внимания, от постоянного обсуждения своей игры. И в этих условиях он правильно ведет себя: закрыв рот и много работая.