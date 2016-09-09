Жозе Моуринью: "Мхитарян готов сыграть с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник Генрих Мхитарян готов сыграть в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити", который состоится завтра. Футболист получил травму задней поверхности мышцы бедра в товарищеской встрече между сборными Армении и Чехии.

- Мхитарян доступен для участия в матче с "Сити", - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Я не говорю, что он готов играть 90 минут, но готов помочь нам. С его повреждением все разрешилось благополучно. У игроков "МЮ" нет никаких травм. Каждый готов и хочет сыграть.