Жозе Моуринью: "Меня не волнуют заявления Жорже Мендеша"

Главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не волнует заявление его агента Жорже Мендеша по поводу ложных слухов об уходе из команды 55-летнего португальского специалиста, сообщает Sky Sports.

Текущее соглашение Моуринью с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее появлялись слухи, что руководство команды нашло замену 55-летнему португальцу.

– Я к этому заявлению не имею никакого отношения, - цитирует Моуринью Sky Sports. – Это просто заявление, причем не мое. Знал ли я о нем? Нет, не знал. Я сказал Жорже, что меня это не волнует