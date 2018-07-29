Жозе Моуринью: "Матич перенес операцию и пропустит начало сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что полузащитник Неманья Матич пропустит начало сезона из-за травмы. Он перенес операцию в связи с повреждением, полученным на ЧМ-2018 в составе сборной Сербии.

- После чемпионата мира Матич сразу отправился на операцию, потому что-то случилось с ним во время ЧМ, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Он перенес операцию и пропустит старт сезона. Отпуска оказалось недостаточно для того, чтобы решить проблему. Я не знаю, сколько он пропустит.

29-летний серб в прошлом сезоне провел 49 матчей за "МЮ" и забил два мяча при трех голевых передачах.