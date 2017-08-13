Жозе Моуринью: "Матич был необходим "МЮ" еще в прошлом сезоне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил удовлетворение в связи с переходом в команду полузащитника Неманьи Матича. По неофициальной информации, "красные дьяволы" выплатили "Челси" за серба 40 миллионов фунтов стерлингов.

– Когда я пришел в "Манчестер Юнайтед", то сразу подумал, что команде необходим футболист плана Матича, – цитирует клубная пресс-служба Моуринью. – Таких футболистов немного, но он был нам нужен. По окончании прошлого сезона я узнал, что Матич хочет играть за меня и "Манчестер Юнайтед", и я понял, что он прекрасно нам подходит. Не только по игровым качествам, но и по отношению к делу.