Жозе Моуринью: "Матч против "Челси"? Я не ищу мести"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньюв преддверии игры 1/4 финала Кубка Англии против "Челси" подчеркнул, что удивлен выступлением лондонцев в текущем сезоне. Экс-наставник "синих" отметил, что не хочет мстить бывшему клубу.

– Я не ищу мести, чего-то неправильного или плохого, – цитирует Football Focus Моуринью. – Особенным в этой игре будет моя встреча с сотрудником "Челси" Гэри Стакером, который является мне суперблизким другом. Если что-то будет не так, как обычно, то только с положительной точки зрения.

Удивлен игре "Челси" в этом сезоне. Думал, что команде требовался другой вид футбола, ведь "Челси" – феноменальная команда. Сейчас лондонцы удивительно играют в обороне.