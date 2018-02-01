Жозе Моуринью: "Матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" начался с нелепого гола"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Тоттенхэма" в 25-м туре чемпионата Англии (0:2) заявил, что его команда сыграла плохо. Также он отметил, что оба пропущенных гола получили нелепыми.

- Это было представление, которое началось с нелепого гола, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Этот гол через несколько секунд после стартового свистка оказал большое влияние на игру, потому что "Тоттенхэм" может играть так, как им нравится играть. В итоге "МЮ" сражался с очень хорошей командой. Оба гола были нелепыми, а второй и вовсе неудачей.

Думаю, что второй гол психологически сказался на команде. Мы старались не думать об этом, но счет был 0:2, игра была в их руках. Мы были очень плохи. Лукаку мог забить и сделать счет 2:1, чтобы вернуть интригу, но и "Тоттенхэм" мог забить больше голов на контратаках.

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