Жозе Моуринью: "Марсьяль усиливает свою роль в команде"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил нападающего Антони Марсьяля, который ранее имел мало игровой практики. В матче чемпионата Англии с "Эвертоном" француз отличился голом.

– У Марсьяля есть природный талант, который он показал год или два назад, но теперь он усиливает свою роль в команде, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Я доволен игроками, которые все больше совершенствуются. Бывали трудные периоды, потому что я хочу большего от игроков. Но теперь я все больше доволен игрой Антони. Тяжелый труд всегда вознаграждается. Игроки не должны сдаваться и проявлять свои слабости.