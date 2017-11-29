Жозе Моуринью: "Марсьяль еще молод и готов прогрессировать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 14-го тура английской премьер-лиги против "Уотфорда" (4:2) похвалил защитника Виктора Линделефа и нападающего Антони Марсьяля. Также португальский специалист отметил, что французскому футболисту есть куда развиваться.

– Линделеф хорошо приспособился к игре в центре, но также может отойти на фланг, он достаточно ловок для подобных маневров, этого не хватает многим центральным защитникам, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Это еще одно отличное качество Линделефа. Также я доволен выступлениями Марсьяля. Думаю, Антони немного подустал от такого количества матчей. Я чувствовал, как ему было тяжело во второй половине встречи. Но он молод, его тело и сознание еще готово к улучшениям. В матче с "Уотфордом" он был опасен и забил важный гол.

После 14-го тура "Манчестер Юнайтед" находится на втором месте в турнирной таблице, в активе команды 32 очка.