Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уже не станет чемпионом, но может занять четвертое место"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает, что его команда сможет занять четвертое место в чемпионате Англии по итогам сезона, сообщает Sky Sports. 55-летний португальский специалист оценил перспективы "красных дьяволов" после проигрыша в матче 16-го тура АПЛ против "Ливерпуля"​ (1:3).

"Красные дьяволы" с 26 очками занимают шестое место в АПЛ. Команда выдала худшее выступление на отрезке с 1-й по 17-й тур за последние 28 лет.

– "Манчестер Юнайтед" может выиграть чемпионат Англии? Конечно, нет. Хотя наша команда все равно может финишировать четвертыми, приводит слова Моуринью Sky Sports. Да, это нелегко, но наверняка попадем в первую шестерку.

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