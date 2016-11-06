23:31 6 ноября | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" убедительно контролировал игру в матче со "Суонси"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Суонси" (3:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии похвалил игру своей команды в обороне. Также, по словам португальского специалиста, его подопечные уверенно контролировали ход встречи.

– Мы были очень убедительны в том, как контролировали игру, – приводит BBC слова Моуринью. – Мы много владели мячом и сразу создавали опасные моменты, как появлялась возможность.

Нужно отдать должное моей линии обороны – Эшли Янг не правый защитник, Маттео Дармиан – не левый, Фил Джонс – большой молодец, он смог помочь команде, хотя и не тренировался месяцами.

Нам очень нужны были эти три очка после того, как мы потеряли два в домашнем матче с "Бернли". Это был лучший способ уйти на перерыв на матчи сборных.

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