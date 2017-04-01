Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" слишком часто играет вничью"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Вест Бромвичем" (0:0) в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии остался разочарован результатом. По словам португальского специалиста, команды, приезжающие на "Олд Траффорд" исключительно обороняются.

– У нас слишком много ничьих в этом сезоне, – приводит BBC слова Моуринью. – Команды приезжают на "Олд Траффорд" только для того, чтобы обороняться. Вратари сюда приезжают, чтобы получить звание игрока матча. Мы не можем забить, даже если у нас есть возможность на выход один на один.

Мы превосходим всех в качестве игры, владении мячом, креативе и амбициях, но мы слишком много матчей сыграли вничью.