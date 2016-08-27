Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" хочет стать чемпионом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен победой над "Халл Сити" в матче 3-го тура чемпионата Англии (1:0). Однако португальский специалист не намерен заострять внимание на хорошем старте в новом сезоне премьер-лиги - 3 победы в 3 матчах.

- "МЮ" заслужил эту победу, - цитирует BBC Моуринью. - У нас был удивительный настрой. Игроки старались и старались выиграть. Каждый день говорю своим подопечным, что мы должны выходить на поле с целью победить в каждой игре. Понимаем, что будут поражения, но настраиваться всегда нужно на победу. Сегодня "МЮ" показал это. Мы хотим быть чемпионами! Мы не хотим начинать сезон хорошо, мы хотим хорошо его закончить.