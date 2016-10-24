Жозе Моуринью: "Манчестер Сити" в таком же состоянии, что и "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что "Манчестер Сити" находится примерно в таком же положении, что и его команда. Клубы из Манчестера встретятся в матче Кубка лиги 26 октября.

– У "Сити" ситуация такая же, как у нас, – цитирует A Bola Моуринью. – Мы пропустили четыре мяча от "Челси", а "Сити" – от "Барселоны", а потом они сыграли вничью с "Саутгемптоном", хотя обязаны были побеждать. Настрой у "Сити" должен быть таким же, как у нас. Насколько важен наш матч? В центре внимания в любом случае премьер-лига. Мы на шесть очков отстаем от лидеров.