Жозе Моуринью: "Люди привыкли, что мои команды постоянно завоевывают титулы. Критика меня не волнует"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что не обращает внимания на критику со стороны болельщиков и журналистов. После последнего поединка против "Ливерпуля" (0:0) "МЮ" раскритиковали за излишне оборонительную тактику.

- Это моя вина. Люди привыкли, что мои команды постоянно получают хорошие результаты и завоевывают титулы, - цитирует The Guardian Моуринью. - Другим дают больше времени, чем мне, но для меня это не проблема. Мы будем проигрывать матчи, и я могу представить, сколько критики будет тогда. Я не волнуюсь по этому поводу.

Если команда плохо защищается, пропускает пять мячей, но хорошо играет в атаке и забивает шесть, то это считается потрясающим результатом. Нам нужно найти баланс между обороной и нападением, и я доволен тем, как мы действуем.