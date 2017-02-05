21:41 5 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Люди будут помнить Раньери и его "Лестер", несмотря на нынешние трудности"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Лестером" в матче 24-го тура чемпионата Англии (3:0) отдал должное наставнику соперника Клаудио Раньери. Также он отметил, что итальянский специалист заслуженно был признан ФИФА лучшим тренером 2016 года.

- Раньери является лучшим тренером прошлого года по версии ФИФА, - цитирует BBC Моуринью. - Он заслужил эту награду. Его работа навсегда останется в истории футбола. Люди будут помнить его и его "Лестер", и это заслуживает уважения. Не имеет значения, что в этом сезоне не все получается у "Лестера". Лига чемпионов является новым уровнем для них. Уверен, что они соберутся и наберут достаточное количество очков в этом сезоне и будут играть стабильно.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Лично я и не ожидал продолжения "Лестер"-сказки в этом сезоне, но всё-таки не ожидал видеть "лис" в подвале турнирной таблицы. Очередное подтверждение тезиса о том, что ВЗОЙТИ НА ВЕРШИНУ и УДЕРЖАТЬСЯ НА НЕЙ - это две ОГРОМНЫЕ РАЗНИЦЫ. Желаю "Лестеру" не вылететь в этом сезоне из АПЛ, ведь они столько принесли людям НЕОЖИДАННОЙ РАДОСТИ!!!

22:11 5 февраля

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