Жозе Моуринью: "Лукаку - лицо "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что нападающий Ромелу Лукаку является лицом "красных дьяволов". Бельгийский форвард забил один из голов в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (2:1).

- Это очень важная победа, мы догнали "Тоттенхэм" и "Арсенал", - приводит слова Моуринью BBC. - От топ-клубов "МЮ" отстает на 4-6 очков. Если бы мы сегодня не выиграли, то этот отрыв бы увеличился.

Во втором тайме наша интенсивность снизилась. "Уотфорд" забил, и игра стала открытой. Думаю, показательным является эпизод, когда Лукаку отработал в роли правого защитника. Он - лицо нашей команды.

"Манчестер Юнайтед" занимает 8-е место в АПЛ после пяти туров, имея в активе 9 очков.

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