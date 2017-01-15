Жозе Моуринью: "Ливерпуль" действовал очень слаженно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей в домашнем матче чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что соперник на протяжении всего матча действовал очень слаженно. По словам португальского специалиста, преодолевать преграды, выстроенные "Ливерпулем", было очень непросто.

– Болельщики должны знать, в чем хорош Маруан Феллаини, а в чем – нет, – приводит BBC слова Моуринью. – Сегодня бельгиец в некоторых моментах действовал очень неплохо.

На протяжении всего матча я видел на поле слаженные действия игроков в желтых футболках, которые очень здорово закрывали все позиции. Нашей целью было расшатать оборонительные ряды "Ливерпуля" и проникнуть к их воротам через центральную зону. Но сделать это было очень непросто.