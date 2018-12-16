Жозе Моуринью: "Ливерпуль" был быстрее и мощнее, у "МЮ" ничего не получилось ему противопоставить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, из-за чего его команда проиграла "Ливерпулю" со счетом 1:3.

- В первые двадцать минут игры между командами был большой разрыв. "Ливерпуль" был быстрее и сильнее нас, у них все получалось лучше, - приводит слова Моуринью ВВС. - В матче был момент, когда мы могли бы застолбить за собой победу, но она была бы незаслуженной. Но мы пропустили в тех ситуациях, в которых Де Хеа, обычно, выручает. Игроки отдали все силы. "Ливерпуль" был сильным и агрессивным, а мы не смогли ничего ему противопоставить. У нас получилось сравнять счет, но от второго и третьего пропущенных голов мы не оправились. В первые двадцать минут мы не могли дышать. Я просто устал смотреть на Эндрю Робертсона, на этого ребенка.

Замена Смоллинга перед игрой? Я всю неделю думал над тем, кого выпустить на поле, но за десять минут он сказал мне, что не сможет сыграть.