Жозе Моуринью: "Лингард – футболист с большим будущим"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил уверенность, что полузащитник Джесси Лингард – футболист с большим будущим. Сегодня 24-летний хавбек подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до 2021 года.

– Джесси с "Манчестер Юнайтед" с семи лет, – приводит официальный сайт клуба слова Моуринью. – Это очень умный футболист, что в сочетании с энергией и навыками делает его игрока с большим будущим. Джесси – популярный человек внутри команды, и я очень рад, что он подписал новый контракт.