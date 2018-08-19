Жозе Моуринью: "Линделефу не очень комфортно в премьер-лиге"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что защитник команды Виктор Линделеф еще не очень адаптировался к премьер-лиге. Швед был приобретен у "Бенфики" в прошлом году за 35 миллионов евро.

– У меня пять центральных защитников, и все они обладают разными качествами, я должен делать выбор, исходя из ситуации, – цитирует A Bola Моуринью. – Виктор очень молод, у него много возможностей для развития. Технически он хорош, но техничный центральный защитник – это не лучший исполнитель. Он умен и скромен, хочет учиться и работать. Надеюсь, что нынешний сезон для него будет лучше предыдущего. Ему все еще не очень комфортно в премьер-лиге. Он даже лучше подготовлен к матчам еврокубков, но Виктор молод, я в него верю.