Жозе Моуринью: "Лига чемпионов без "Манчестер Юнайтед" не Лига чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что из-за отсутствия его команды в Лиге чемпионов страдает не только клуб, но и турнир. Тем не менее он уверен, что "Красные дьяволы" находятся на правильном пути для завоевания путевки в главный европейский турнир по итогам сезона.

- Лига чемпионов без "Манчестер Юнайтед" не Лига чемпионов, а "Манчестер Юнайтед" без Лиги чемпионов не "Манчестер Юнайтед", - цитирует Goal Моуринью. - Но, чтобы вернуться в Лигу чемпионов, нам нужно сыграть наилучшим образом в премьер-лиге, так что первый шаг - вернуть чувство собственного достоинства, что мы и делаем. У меня очень позитивные чувства от первых недель в команде. Рим был построен не за один день, а футбольную команду, вероятно, труднее строить, чем Рим. Мои игроки хотят работать и имеют тот же уровень амбиций, что и у меня.