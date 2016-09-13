10:10 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Лига чемпионов без "Манчестер Юнайтед" не Лига чемпионов"

0
0
0
3

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что из-за отсутствия его команды в Лиге чемпионов страдает не только клуб, но и турнир. Тем не менее он уверен, что "Красные дьяволы" находятся на правильном пути для завоевания путевки в главный европейский турнир по итогам сезона.

- Лига чемпионов без "Манчестер Юнайтед" не Лига чемпионов, а "Манчестер Юнайтед" без Лиги чемпионов не "Манчестер Юнайтед", - цитирует Goal Моуринью. - Но, чтобы вернуться в Лигу чемпионов, нам нужно сыграть наилучшим образом в премьер-лиге, так что первый шаг - вернуть чувство собственного достоинства, что мы и делаем. У меня очень позитивные чувства от первых недель в команде. Рим был построен не за один день, а футбольную команду, вероятно, труднее строить, чем Рим. Мои игроки хотят работать и имеют тот же уровень амбиций, что и у меня.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Зато в Лиге Чемпионов сейчас играют клубы-недоразумения типа Лестера и Ростова.

11:51

viktor530

А Манчестер Юнайтед без Фергюсона - не Манчестер Юнайтед!

11:37

ladafan

Всё!! сворачивайте.

10:45

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ