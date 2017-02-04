Жозе Моуринью: "Лестер" не привык играть в нескольких турнирах"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не удивлен тем, что "Лестер" в нынешнем сезоне выступает значительно хуже, чем в прошлом. По его словам, действующий чемпион Англии не может играть на несколько фронтов.

– В прошлом сезоне "Лестер" сотворил нечто фантастическое, – цитирует ВВС Моуринью. – Но никто и не думал, что ему удастся это повторить в нынешнем сезоне, участвуя в Лиге чемпионов. Раньше "Лестер" играл раз в неделю, и это было гораздо проще. В этом и есть разница. Но все-таки это хорошая команда, и нам будет сложно с ней в ближайшем матче.