Жозе Моуринью: "Кубок Англии не так важен для "Манчестер Юнайтед", как Лига Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии против "Челси" посетовал на отсутствие времени для подготовки к игре. Также он отметил, что этот турнир для него не так важен, как Лига Европы, в которой ему предстоит провести ответный матч 1/8 финала против "Ростова". Первая встреча завершилась вничью - 1:1.

– Сейчас сложное для нас время, – цитирует ESPN Моуринью. – У нас нет времени на отдых. Но это не проблема "Челси", они не участвуют в еврокубках. Есть ощущение, что наш соперник в лучшем положении. Будет ли мне обидно проиграть "Челси", чем другой команде? Нет. И нет, я не буду счастлив больше обычного, обыграв их.

Поймите, Кубок Англии для нас не так важен, как Лига Европы. Потому что с национальным турниром мы не попадем в Лигу чемпионов, а это является нашей целью.