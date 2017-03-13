Жозе Моуринью: "Кубок Англии не так важен для "Манчестер Юнайтед", как Лига Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии против "Челси" посетовал на отсутствие времени для подготовки к игре. Также он отметил, что этот турнир для него не так важен, как Лига Европы, в которой ему предстоит провести ответный матч 1/8 финала против "Ростова". Первая встреча завершилась вничью - 1:1.
– Сейчас сложное для нас время, – цитирует ESPN Моуринью. – У нас нет времени на отдых. Но это не проблема "Челси", они не участвуют в еврокубках. Есть ощущение, что наш соперник в лучшем положении. Будет ли мне обидно проиграть "Челси", чем другой команде? Нет. И нет, я не буду счастлив больше обычного, обыграв их.
Поймите, Кубок Англии для нас не так важен, как Лига Европы. Потому что с национальным турниром мы не попадем в Лигу чемпионов, а это является нашей целью.
rdo
RobertH, откуда ты это высосал?
10:30
RobertH
Вот этот тип и действительно считает себя самым большим хитрованом в мире.....Типа Ростов перехитрил.Начал заранее ныть про плохое поле,типа не сможем показать класс...Ага...А сам разработал абсолютно жлобский план.Вырубил Граната и вывел из себя Гацкана и Калачева Тиму...Не думаю,что Бердыеву небыло известно о том,как "работает" этот деятель перед матчами.Он не столько разрабатывает схемы,сколько активно собирает гадости о ключевых игроках соперника,получает инфу о слабостях этих игроков,и потом у него или кто-то что-то говорит типа по ходу этим игрокам,или этих игроков провоцируют грязными тычками...Все же знают об этом.А Мхитарян показал себя последним негодяем.Я не говорю,естественно,что он должен был проникнуться дружбой народов бывших братских республик.Не в этом дело.Он просто показал то,что он примитивный негодяй,а не спортсмен.Благородный поступок Калачева -это как пощечина негодяю.Но все понимают,что у таких ,как Мхитарян эти признаки не работают.Этот за бабло маму родную продаст,вот и вышел костылять локтями.А сам-то дохлый,но подлый.Если бы ему Саша Гацкан въехал разок промеж глаз,он бы забыл бы навсегда про футбол.Ну ладно.Перехитрил русских.Молодец!Хотя Сэр Алекс наверняка плевался после этого матча.Приехать в какой то там Ростов и вот так примитивно играть....А во втором тайме вообще поплыть.....Это ли не позор.При Алексе МЮ приезжал и колотил,при всем уважении к Ростову,по три-четыре сухих....Так что молчал бы лучше Моур этот.А сегодня он уже чует,что Конте ему надерет кое-чего.Это даже не сомневаюсь.Вот и начал му-му опять гнать....Типа нам это не нужно.А что тебе нужно?ЛЕ?Да ты не выиграешьчистоплотный эту ЛЕ никогда в жизни с таким подходом к делу.Чемпионат?Тоже не выиграешь.А Кубок не нужен?Так ты на него,Маур ,можешь и не рассчитывать даже.В Реале и Челси уже давно раскусили этого "специалиста".Теперь очередь за МЮ.Думаю,что после слива в Кубке,в Чемпионате и в ЛЕ его попросят и потом ещё долго будут выветривать помещения.Слишком грязный типчик.Место ему где-то в Сетубале,на родине....И если он думает,что ,обнимая Тиму Калачева,он показал всем,что он крутой и хитрый,-то пусть не заблуждается.Он мизинца Тимкиного не стоит,ни как человек,ни как спортсмен.Ну задавят Ростов,но Ростов останется легендой и радостью для миллионов Россиян,а этот недобритый останется в памяти,как нечистоплотный интриган.
10:17