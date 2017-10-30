Жозе Моуринью: "Когда вернется Погба? Понятия не имею"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не знает, когда полузащитник Поль Погба сможет вернуться на поле. Напомним, что 21-летний француз восстанавливается от травмы бедра с 12 сентября. В этом сезоне Поль принял участие в 6 матчах, забив 2 мяча.

– Когда вернется Погба? Понятия не имею, – цитирует Goal.com Моуринью. – Честно говоря, я не контролирую процесс его восстановления. Он не тренируется со мной. Поль занимается индивидуально, и когда будет находиться в лучшей форме, я не могу сказать. Без Погба мы не смогли выиграть всего в двух матчах. Это неплохо.