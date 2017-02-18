Жозе Моуринью: "Когда-то в "Челси" я "слил" Кубок Англии, но теперь делать этого не буду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии игры 1/8 финала Кубка Англии против "Блэкберна" отметил, что всерьез настроен на победу в данном турнире. Португалец отметил, что однажды отказался от продолжения борьбы за этот трофей будучи тренером "Челси".

– Да, когда-то я "слил" Кубок Англии, – цитирует Sky Sport Моуринью. – На той же неделе мы противостояли "Барселоне" в Лиге чемпионов, играли финал Кубка лиги против "Ливерпуля", а в середине недели должны были встретиться в Кубке Англии с "Ньюкаслом". Я решил "слить" кубковую встречу, потому что расписание было слишком плотным.

В итоге мы обыграли "Барселону" и выиграли Кубок лиги у "Ливерпуля". Я принял правильное решение, но чувствовал себя не лучшим образом в связи с вылетом из Кубка. Теперь "сливать" этот турнир я не буду. Если я проиграю, то только потому, что соперник превзойдет нас.