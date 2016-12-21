Жозе Моуринью: "Когда "МЮ" предложит новый контракт, сразу подпишу, а для Китая я слишком молод"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что подписал бы новый контракт с "красными дьяволами" без раздумий. Ранее появилась информация, что клуб предложит португальцу новое соглашение на более длительный срок.

– Я не видел предложения, но и не жду его, поскольку у меня контракт на три года, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Ощущаю огромную поддержку, и кажется, что на меня рассчитывают тут и на протяжении более длительного срока. В клубе знают, как я люблю свою работу в "МЮ". Если мне принесут новый контракт, я подпишу его сразу же, ни с кем не советуясь.

Китай? Деньги, конечно, всех привлекают, но мне больше нравится футбол на самом высоком уровне. Я слишком молод, чтобы отправляться в Китай. Сейчас я в нужном месте.