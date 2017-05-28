Жозе Моуринью: "Кэррик - не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с радостью воспринял новость о продлении контракта с полузащитником Майклом Кэрриком. 35-летний хавбек, выступающий за "МЮ" с 2006 года, продлил соглашение до конца следующего сезона.

- Мне очень понравилось работать с Кэрриком, - цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. - Это один из настоящих профессионалов. Он не только выдающийся футболист, но и потрясающий человек и отличный пример для подражания молодым игрокам. Я рад, что он продлил контракт и хочу пожелать Майклу всего наилучшего в заслуженном праздничном матче.