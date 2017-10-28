Жозе Моуринью: "Казалось, что "МЮ" не понимает важность каждого набранного очка"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 15-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0) подчеркнул, что нападающий Антони Марсьяль, который стал автором победного гола, приносит команде огромную пользу. По словам специалиста, это происходит и тогда, когда форварду не удается забить.

– Мы понимаем, что должны выигрывать каждый матч, поэтому меня огорчило поражение от "Хаддерсфилда", – приводит BBC слова Моуринью. – Складывалось ощущение, что "Манчестер Юнайтед" не понимает важность каждого набранного очка.

Марсьяль? Иногда он выходит в основном составе, но не забивает. При этом он приносит команде огромную пользу.

Я не понимаю критику некоторых людей. В сегодняшней встрече два нападающих вышли играть против одних из лучших защитников в Европе. Марсьяль забил после неудачного удара, которые могут быть самыми красивыми.