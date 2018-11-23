Жозе Моуринью: "Касильяс конфликтовал со мной, причем делал это секретно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что, будучи тренером "Реала" экс-голкипер мадридского клуба Икер Касильяс конфликтовал с португальским специалистом, сообщает AS.

Ранее Касильяс заявил, что у него никогда не было конфликта с Моуринью в то время, когда португалец возглавлял "Реал".

– Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной? Это неправда, – приводит слова Моуринью AS. – Он конфликтовал со мной, причем наилучшим для себя образом – секретно.

37-летний испанский вратарь выступал в "Реале" с 1998 по 2015 год. Моуринью возглавлял мадридцев с 2010 по 2013 год.