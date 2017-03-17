17:50 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Каранка заслужил быть уволенным из "Мидлсбро"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с иронией отнесся к увольнению Айтора Каранки из "Мидлсбро". Испанский специалист, который возглавлял клуб с 2013 года, был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

- В первом сезоне после назначения на пост главного тренера Каранка спас " Мидлсбро" от вылета, - приводит ESPN слова Моуринью. - В следующем году он вышел с командой в плей-офф чемпионшипа, а потом вернулся в премьер-лигу. Думаю, что он заслужил быть уволенным в четвертом сезоне.

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