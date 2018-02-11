Жозе Моуринью: "Как защитить Санчеса от грубости соперника? Плакать и жаловаться на судей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пошутил над словами своего коллеги из "Манчестер Сити" Пепа Гвардьолы о том, что судьи должны защищать звездных игроков, жестче реагируя на фолы против них. Португальский специалист признался, что ему нравится агрессивный стиль английского футбола.

– В матче с "Хаддерсфилдом" Санчес часто получал по ногам. Как его защитить? Плакать и жаловаться на судей, – приводит Daily star слова Моуринью. – Санчес – тоже жесткий парень, он может ответить.

Я не люблю слово "защищать", когда речь заходит о судьях. Арбитры должны не кого-то выделять, а ко всем относиться одинаково. Рефери не должен смотреть на игрока и думать: "Этот парень очень талантливый".

Мне всегда нравился английский футбол. В нем есть сила и агрессия, но судьи должны понимать разницу между хорошей агрессией и действительно опасной ситуацией.