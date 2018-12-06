Жозе Моуринью: "Как всегда, "МЮ" допустил ошибки, за которые пришлось заплатить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Арсеналом"​ в матче 15-го тура чемпионата Англии отметил, что доволен психологическим состоянием команды. Также он добавил, что "МЮ" допустил привычные уже ошибки.

- Команды забили четыре мяча и сыграли 2:2! Как всегда, "МЮ" допустил ошибки, за которые пришлось заплатить, - цитирует BBC Моуринью. - Игроки выложились и устали, показав желание. Некоторые из них не играли часто в этом сезоне. Мы показали дух "Манчестер Юнайтед".

Не хочу соглашаться с людьми, которые пытаются сравнивать нас с командами времен Роя Кина, Руда ван Нистелроя и Неманьи Видича. Дайте нам отдохнуть. Я доволен душой и сердцем, но мы не последовательны.