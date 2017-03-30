Жозе Моуринью: "Информация о трансфере Неймара в "МЮ" - абсурд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью опроверг информацию о возможном подписании нападающего "Барселоны" Неймара. По словам португальского специалиста, это абсурд.

Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы выделить на переход форварда 200 миллионов евро.

- Я стараюсь быть объективным в плане просьб, обращенных к клубу, но слухи о Неймаре - абсурд, - приводит ESPN слова Моуринью. - "Барселона" никогда не отпустит его.

Месси молод, и впереди у него много лет успешной карьеры, но ему 30 лет. Неймар станет главной звездой каталонцев после него. Попытку переманить бразильца я могу сравнить со взломом сейфа - это невозможно.