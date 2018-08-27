Жозе Моуринью: "Игрокам "МЮ" нужно время"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью накануне матча 3-го тура английской премьер-лиги против "Тоттенхэма" заявил, что футболистам нужно больше времени, чтоб набрать форму. Также португальский специалист отметил важность предстоящего матча со "шпорами".

- Футболистам нужно больше тренироваться, чтобы был своего рода предсезонный период, которого у них не было после чемпионата мира, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Валенсия залечил травму и тренируется с командой, но нужно время. Также в состав вернулись Матич и Далот, но играть ещё рано. Нам предстоит большая игра против хорошего соперника. Все три матча против "Тоттенхэма" были сложными, несмотря на то, что мы выиграли два из них. В полуфинале Кубка Англии все ожидали, что мы проиграем. Мы не очень хорошо начали и пропустили быстрый гол. Но после мы показали качество и изменили результат, доминировали во втором тайме. Это было действительно хорошее выступление. "Тоттенхэм" хорошая команда, они приходят сюда со своими целями. Но у нас есть мотивация играть против больших команд.

Матч пройдет в понедельник, 27 августа, на стадионе "Олд Траффорд".