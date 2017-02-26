Жозе Моуринью: "Ибрагимович выиграл матч с "Саутгемптоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Саутгемптоном" (3:2) в финале Кубка лиги похвалил нападающего команды Златана Ибрагимовича. Шведский форвард в этой встрече оформил дубль.

– Честно говоря, Ибрагимович выиграл для нас этот матч, он был просто великолепен, – приводит BBC слова Моуринью. – Несколько игроков провели хороший матч, Погба тоже на высоком уровне, но Ибрагимович действовал на выдающемся уровне.

В матче, где соперник долгое время действовал лучше и заслуживал дополнительное время Ибрагимович решил исход и подарил нам кубок.