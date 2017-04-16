Жозе Моуринью: "Ибрагимович в запасе на матч с "Челси", потому что он очень устал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 33-го тура чемпионата Англии против "Челси" подчеркнул, что оставил нападающего Златана Ибрагимовича в запасе из-за накопившейся усталости футболиста. Специалист отметил, что по ходу матча швед будет готов помочь команде.

– Ибрагимович устал, очень устал, – цитирует клубная пресс-служба Моуринью. – Я пытаюсь защитить его, но будем отталкиваться от результата. Он на скамейке и готов помочь команде.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" состоится сегодня, 16 апреля, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.