Жозе Моуринью: "Ибрагимович, скорее всего, проводит последний сезон в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что форвард клуба Златан Ибрагимович, скорее всего, уйдет в конце сезона. 36-летний швед из-за травмы пропустил концовку прошлого сезона и всю первую половину нынешнего. На данный момент на его счету всего 7 матчей и 1 гол во всех турнирах сезона-2017/18.

- Златан, скорее всего, проводит последний сезон в "Манчестер Юнайтед", - цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. - Остаться в "МЮ" или уйти, будет решать он сам. Думаю, он заслужил сам выбирать свою жизнь, свое будущее. Он удивительный игрок с потрясающей карьерой. Только ужасная травма в неподходящий момент лишила его пары фантастических сезонов, которые он мог и должен был провести с нами.

Нынешний сезон для него очень сложный. Сейчас он не травмирован. Счастлив ли он и готов ли помочь команде на данном этапе? Нет. Но он честный парень и настоящий чемпион, поэтому он хочет вернуться только тогда, когда сам будет чувсвовать себя готовым. Он усердно работает и, надеюсь, выйдет на нужный уровень.

Ибрагимович вернется в сборную Швеции ради чемпионата мира-2018?