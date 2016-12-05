Жозе Моуринью: "Ибрагимович, Рохо и Джоунс провели очень хороший матч"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей в гостевом матче 14-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (1:1) отметил, что доволен игрой нападающего Златана Ибрагимовича, как и действиями всей команды. По словам португальского специалиста, "Красные дьяволы" на протяжении нескольких встреч в премьер-лиге показывают качественный футбол при результатах, далеких от закономерных.

– Златан играет так, как играет команда, а команда действует очень хорошо, – приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова Моуринью. – Также хотел бы отметить, что в сегодняшней встрече здорово себя проявили Фил Джоунс и Маркос Рохо. Джоунс давно не выходил на поле в пяти матчах подряд, а Рохо, который еще в прошлом сезоне играл на позиции левого защитника и не имел постоянного места в составе, на протяжении пяти встреч проделывает колоссальный объем работы в центре обороны. Поэтому я твердо уверен в том, что "Манчестер Юнайтед" на протяжении нескольких матчей в премьер-лиге показывает качественный футбол. Другое дело, что последние результаты встреч далеки от закономерных.