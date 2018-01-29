Жозе Моуринью: "Ибрагимович никогда не говорил мне о желании покинуть "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что не будет удерживать в команде нападающего Златана Ибрагимовича. Однако специалист подчеркнул, что игрок не озвучивал ему желания покинуть клуб.

– Златану по контракту остался один год, поэтому… Если он и вправду хочет перейти в другой клуб, переехать в другую страну, мы не будем в этом препятствовать, – цитирует Mirror Моуринью. – Наша задача помочь ему в этом, а не сделать жизнь игрока труднее. Последнее, что Златан сказал мне, это что он должен полностью восстановиться и помочь команде. Это было последнее, что я услышал от него. Он никогда не говорил мне о желании покинуть "Манчестер Юнайтед". Впервые обо всем этом я узнал из прессы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 36-летний швед близок к переходу в "Лос-Анджелес Гэлакси". В этом сезоне Ибрагимович из-за травмы колена провел за "Юнайтед" всего семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.