Жозе Моуринью: "Ибрагимович не готов выходить в стартовом составе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, что нападающий Златан Ибрагимович пока не набрал оптимальных кондиций. По его словам, в данный момент швед может выходить на 15-20 минут.

- Ибрагимович пока не готов выйти в "старте", - цитирует The Sport Review Моуринью. - Все шаг за шагом, минута за минутой, матч за матчем. Это не тот игрок, которого выпускаешь, когда команда проигрывает или, наоборот, побеждает. Ибрагимовича можно выпускать в любой момент, так что 15-20 минут для него будет нормально.

Отметим, что после серьезной травмы колена Ибрагимович провел два матча - 18 ноября он вернулся на поле в игре с "Ньюкаслом" (4:1), а 22 ноября он вышел в матче Лиги чемпионов против "Базеля" (0:1).