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Жозе Моуринью: "Ибрагимович не бывает бесполезен"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил важность нападающего Златана Ибрагимовича для команды. Швед в последнем матче чемпионата Англии с "Суонси" (3:1) оформил дубль, прервав безголевую серию.

– Я знал, что в итоге Ибрагимович забьет, – цитирует The Mirror Моуринью. – Это было вопросом времени. Этот нападающий никогда не бывает бесполезен. Есть форварды, которые не забивают и ничего не делают. Это не про Златана. Он всегда работает на команду. Следующий матч с "Арсеналом" он пропустит из-за перебора желтых карточек. Если честно, я не понимаю, за что ему дали пятое предупреждение. Не могу комментировать судейство.

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