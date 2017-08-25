Жозе Моуринью: "Ибрагимович легко мог все бросить и завершить карьеру, но он следует мечтам"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время пресс-конференции отметил, что рад возвращению нападающего Златана Ибрагимовича в клуб. Напомним, что 35-летний шведский футболист заключил с английским клубом соглашение на один сезон.

– Я действительно рад, что он вновь с нами, – цитирует официальный сайт "Манчестер Юнайтед" Моуринью. – Это показывает две вещи, на мой взгляд – величину клуба и игрока. Он мог легко все бросить и завершить карьеру. Он выиграл европейский турнир, имел успех в Манчестере, потом получил травму, и мог сказать: "До свидания". Но он так не поступил. Он хочет следовать своим мечтам, играть в футбол на самом высоком уровне.