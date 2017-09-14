Жозе Моуринью: "Ибрагимович должен быть терпеливым и не делать сумасшедших вещей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что нападающий Златан Ибрагимович должен быть терпеливым при восстановлении от травмы. Он добавил, что хочет его возращения в лучшем состоянии.

– Златан нам нужен, мы ждем его. Но он должен быть терпеливым, без эмоций и не делать сумасшедших вещей, – приводит The Sun слова Моуринью. – Я знаю о его желании восстановиться скорее, однако все должно идти спокойно и шаг за шагом. Мы хотим его возвращения, но также хотим, чтобы он был в лучшем состоянии.

Напомним, 35-летний Ибрагимович получил травму колена в игре Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) 20 апреля. Он может восстановиться раньше срока и вернуться на поле в этом году.