23:31 26 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Ибрагимович будет в "МЮ" в следующем сезоне"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подтвердил, что контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем будет продлен. В договоре шведа с "МЮ" есть пункт об автоматическом продлении на следующий сезон.

– Этот пункт пока не активирован, но руководство клуба, тренеры, игрок прекрасно понимают, что это случится, – цитирует Goal Моуринью. – Я не вижу в этом проблемы. Не очень удивлен формой Ибрагимовича, потому что это очень умный игрок, очень амбициозный. Он решил перейти в самую сложную для нападающего лигу. Если он приехал к нам, то не покинет команду на плохой ноте. Он добьется победы. И он будет с нами в следующем сезоне.

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